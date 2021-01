Lazio, Lotito gioca d'anticipo: pagati gli stipendi di febbraio e marzo. «E' per dare un segnale»

Lotito paga gli stipendi in anticipo e segna un gol sotto l’incrocio dei pali. Anzi per l’esattezza realizza una doppietta stile Immobile. Ripartenza clamorosa del presidente della Lazio che, a sorpresa, e alla vigilia di una gara importante come quella di domani a Bergamo, paga due stipendi in anticipo alla squadra. Nessun club in serie A ha fatto una simile mossa. E il fatto sorprendente é che il patron laziale l’ha fatto nonostante la Federcalcio, qualche giorno fa, abbia autorizzato la dilazione del pagamento degli stipendi dei giocatori, dando così una mano alle tante società in difficoltà per vie dei pochi ricavi a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid. E così alla squadra biancoceleste sono già state pagate le spettanze di febbraio e marzo 2021, oltre che quella di gennaio. “É per dare un segnale”, ha spiegato con tono fiero Lotito all’Ansa. Una mossa anticrisi da parte del numero uno della società laziale che arriva in un momento particolarmente florido per le casse della Lazio anche grazie alle vittorie ottenute nel girone di Champions e alla qualificazione agli ottavi di finale. Parte di questi soldi, infatti, come quello della passata Europa League, sono da poco entrati nelle casse della società. A breve infatti il presidente sistemerà anche altre piccole cose legate alla passata stagione, in modo tale che nessun giocatore possa avere alibi anzi, d’ora in avanti, potrà solo pensare al campo e a raggiungere gli obiettivi fissati dal club, ovvero entrare tra le prime quattro. Di sicuro la mossa di Lotito é una bella iniziazione di fiducia per il big-March di domani a Bergamo. Una partita che deciderà le vere ambizioni della Lazio. La trasferta é cominciata nel migliore dei modi. A breve, probabilmente all’inizio della prossima settimana, verrà ufficializzato anche il rinnovo di Inzaghi.

