Lazio, Leiva e Cataldi corrono verso il rientro

Segnali di ripresa. Simone Inzaghi può sorridere. Lucas Leiva e Danilo Cataldi sono sulla via del rientro. Il brasiliano ieri si è allenato con il gruppo. Lo scorso aprile si era sottoposto ad un intervento chirurgico al menisco. Un’operazione durante il lockdown per essere a disposizione per la parte finale del campionato. Il recupero non è andato come previsto. La squadra non ha potuto contare sul suo contribuito. Nel ritiro di Auronzo di Cadore, dopo un periodo di cure e fisioterapia, ha accelerato i tempi insieme al preparatore Fonte. Ieri la prima vera seduta insieme a tutti i compagni. Discorso simile per Cataldi, reduce da una brutta distorsione alla caviglia rimediata con l’Atalanta lo scorso giugno. Avrebbe dovuto riposare per 20 giorni e invece dopo 72 ore dal ko era già a disposizione del mister. Un atteggiamento da guerriero pagato a caro prezzo. Sotto le Tre Cime di Lavaredo ha svolto solo esercizi personalizzati, aumentando sempre più l’intensità. Per l’inizio della nuova stagione, il 26 settembre la sfida con il Cagliari, conta di essere a disposizione dell’allenatore.