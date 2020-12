Mettere la musica della Champions prima delle partite di campionato comincia a diventare una necessità. Eh già perché la Lazio di campionato non è assolutamente quella di coppa. E così dopo il ko contro il Verona arriva anche un deludente pareggio contro il Benevento (1-1). Quattro punti nelle ultime 4. E pensare che dovevano essere un trampolino verso le zone di vertice della classifica. In totale 18 in 12 partite, peggiore partenza di sempre per Simone. La crisi di risultati comincia a diventare preoccupante. I biancocelesti sono finiti in un limbo della classifica che li vede fuori da ogni piazzamento europeo. Se Pippo può sorridere, con il punto di ieri si lascia sempre più dietro la zona retrocessione, Simone deve trovare immediatamente una soluzione.

SOLUZIONE CERCASI

E a questo punto il problema non è il Bayern Monaco, avversario di Champions, ma la qualificazione alla prossima edizione. Gli ottavi non possono essere il trofeo stagionale. Non centrarla di nuovo vorrebbe dire aver sbagliato completamente anno. Ancora una volta riecco quei blackout che più volte hanno azzoppato la Lazio. E pensare che ha giocato meglio rispetto alla sfida contro il Verona. La difesa però continua a sbandare: settimo gol subito nel finale di primo tempo (5 in campionato e 2 in Champions). Il Benevento non segnava da quasi un mese (28 novembre), Schiattarella addirittura dal settembre 2017. Casualità anche quella volta fece gol a Reina. I biancocelesti provano a fare gioco e per larghi tratti ci riescono benissimo grazie alle giocate di Milinkovic e Luis Alberto ma non basta perché manca la cattiveria necessaria a chiudere le partite. Luci e ombre in una serata che conferma la vena gol di Immobile. Rete stupenda quella del bomber laziale che compie un grandissimo gesto tecnico anticipando il suo marcatore dopo aver chiamato palla.

CAMBI E SCELTE

Ma la partita di ieri ha confermato anche i grandi problemi in difesa della Lazio. E per fortuna che il Benevento non era proprio in serata di grazia. Tre tagli in verticale e tre grandissime occasioni per i campani. Simone deve ringraziare che gli uomini di Pippo non avessero troppo fiato per andare a pressare alto così come fatto da Udinese e Verona, altrimenti poteva andare decisamente peggio. Nemmeno i cambi hanno dato la giusta scossa. Ma questa ormai sembra una costante. Più che altro il tempismo con cui vengono fatti e su chi ricade la scelta. Al di là di questo però c’è immediatamente da fare una riflessione. A tutti i livelli.

