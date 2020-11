Con Immobile di nuovo negativo, ma probabilmente partente dalla panchina a Crotone, Muriqi e Caicedo assaporano una maglia da titolare. Lo spilungone kosovaro tornerà a Formello da protagonista assoluto dei due gol realizzati con la propria Nazionale. L’ecudoregno è l’unico attaccante rimasto a Roma: ne ha approfittato per guarire dal dolore alla spalla con specifiche cure fisioterapiche. In realtà entrambi potrebbero giocare, visto che Correa tornerà dall’Argentina soltanto dopodomani, alla viglia della sfida di Crotone. Per carità, al rientro dall’ultima sosta, Inzaghi non c’aveva comunque voluto rinunciare, ma stavolta il Tucu avrebbe pure bisogno di rifiatare. Complice l’emergenza continua in casa biancoceleste, è stato sempre impiegato nell’ultimo tour de force. Adesso ce n’é un altro alle porte e la Lazio ha bisogno di gestire le energie. L’impiego di Correa dipenderà comunque molto dalla presenza eventuale d’Immobile, ma sopratutto da quella di Luis Alberto nello scacchiere. In questo senso, Lotito e Tare (ancora positivo) non hanno in mano la definitiva punizione: prima gli toccheranno le tasche (multa oltre i 50mila euro), poi decideranno se farlo giocare col mister. Inzaghi sta facendo da mediatore, ma potrebbe non bastare. Rientrata la volontà di metterlo fuori rosa, rimane la possibilità che il numero 10 possa non partire per Crotone oppure finire in panchina una o due gare. Un autogol tecnico rinunciare al giocatore (in caso al suo posto uno fra Akpa Akpro e Pereira) di maggior classe, ma la società vuole e deve dare a tutta la squadra un segnale.

RINNOVO

Mai una polemica o una parola fuori posto. L’esempio è Caicedo. A testa bassa, in silenzio, parte sempre dalla panchina e all’ultimo minuto fa centro. Invece di deprimersi, entra col veleno e trasforma ogni pallone in oro. E’ stato Felipao, l’eroe degli ultimi risultati della Lazio. A Torino, a San Pietroburgo e ancora con la Juve oltre il novantesimo. Ora Caicedo vorrebbe un premio: una maglia per dimostrare di poter essere decisivo anche dall’inizio. L’ecuadoregno ha già fatto dimenticare quello scavetto a Crotone che costò la Champions, ma vuole completare la redenzione sabato. Anche se non sarebbe la fine di un percorso: in estate era di nuovo vicino all’addio, ora la Lazio vuole proporgli un altro rinnovo al rialzo per ringraziarlo. Chissà come sarebbe il tandem Caicedo-Muriqi. A livello di caratteristiche, non lo vede di buon occhio Inzaghi, ma alla fine potrebbe essere questa, in Calabria, la soluzione forzata a tutti i problemi. Anche Muriqi è entrato alla Lazio in punta di piedi, ma adesso tutti i tifosi s’aspettano di più da lui. E’ costato 17,5 milioni (pagata la prima rata di quasi 5, ne mancano 3) bonus esclusi, deve segnare come nei suoi impegni extra-laziali.

