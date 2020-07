© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo colpo Champions lo regala Milinkovic. «Resto qua, giuro, non vado da nessuna parte». Promessa più bella il Sergente non poteva farla. Un gesto, un atto d’amore. «Su di me si dicono tante cose, ma io ho la testa a questo club, ho un contratto lungo fino al 2024 ed è solo qui che voglio restare. A tutto il resto ci penserà il mio agente”, parole e musica che rimbombano dolcemente tra i sostenitori di fede laziale che da ieri non parlano d’altro. Dopo la conquista del traguardo tanto ambito e inseguito da anni, molti tifosi erano pronti a ad andare dietro alle solite voci di mercato sul numero ventuno biancoceleste. Ma invece è stato lo stesso giocatore a stoppare ogni discorso.RINNOVO IN VISTALe frasi di Milinkovic hanno dato anche più potere alla società. Ora Lotito, qualora si avvicinasse qualcuno per chiedere informazioni sul serbo, può davvero chiedere la luna e partire dai famosi 120 milioni di euro. Non solo. Le parole del giocatore, quando fa riferimento al suo agente, Mateja Kezman, potrebbero essere un richiamo all’ennesimo adeguamento contrattuale. Al momento il giocatore prende circa 3 milioni di euro più i bonus, ma con l’ingresso nell’Europa che conta, potrebbero esserci più soldi pure per alzare un po’ il tetto ingaggi. Per Milinkovic e altri. Si vedrà. Di sicuro adesso chi vuole seriamente il centrocampista serbo dovrà uscire allo scoperto e giocare secondo le carte che, eventualmente, metterà sul tavolo Lotito. Il Psg, le due di Manchester e anche lo stesso Real o qualche italiana, vedi Juve e Inter, adesso sono avvisate. Per la Lazio, soprattutto dopo le sue frasi, il serbo è incedibile.TRATTATIVEMa nel mercato, mai dire mai, a maggiore ragione se dovessero arrivare le famose proposte indecenti di cui parla il patron laziale sin dall’estate scorsa. Archiviato il discorso MIlinkovic, la Lazio è concentrata sul rinnovo di Luis Alberto e Luiz Felipe, ma anche sul mercato delle punte. Il primo nome è quello di Borja Mayoral del Real Madrid. Il contatto con i suoi agenti e quotidiano, tanto che lunedì sono attesi nella capitale per trovare l’intesa finale sul contratto dell’attaccante, ma anche per studiare una strategia comune da portare al Real Madrid. L’entourage dello spagnolo, che ha già ricevuto diverse proposte, vuole far di tutto per approdare alla Lazio. E con 10 milioni più 2-3 di bonus, l’operazione potrebbe chiudere a breve.