Lazio, la gioia social di Acerbi e Reina: «Un punto importante. Questo è lo spirito giusto»

L’esultanza su Instagram dopo il pareggio con lo Zenit in Champions League. La gioia è social per i giocatori della Lazio. «Un punto in trasferta in una sfida non facile. Un altro passo avanti», scrive Francesco Acerbi, autore del cross per l’1-1 di Caicedo alla Gazprom Arena. Carico di entusiasmo il messaggio di Andreas Pereira, centrocampista entrato nella ripresa in Russia: «Crediamoci sempre! Ci vediamo a casa». La sfida di ritorno, in programma all’Olimpico, il 24 novembre sarà fondamentale per ipotecare il passaggio dalla fase a gironi agli ottavi. La Lazio è seconda nel Gruppo F con cinque punti, dietro al Borussia Dortmund, primo a quota sei. «Bel punto che portiamo a casa con lo spirito giusto di gruppo!», sottolinea Pepe Reina, schierato titolare per la quarta volta di fila. «Forza Lazio! Bravi ragazzi andiamo avanti così», il post di Akpa Akpro, che si è mosso in un centrocampo d’emergenza con Parolo regista e Milinkovic mezzala. Intanto, la squadra in giornata tornerà ad allenarsi in vista del match con la Juventus, in programma domenica alle ore 12:30. Simone Inzaghi, aspettano l'esito dei nuovi tamponi, spera nel recupero di Radu, alle prese con un problema alla caviglia. L'imperativo è evitare ricadute: il romeno non forzerà i tempi. Se necessario, potrebbe tornare dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA