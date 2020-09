Lazio, Inzaghi riparte delle certezze: Leiva, Milinkovic e Luis Alberto dall'inizio con il Cagliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riparte delle certezze con grandi ambizioni. Simone Inzaghi è pronto a cominciare una nuova stagione. Da Leiva, Milinkovic e Luis Alberto arrivano segnali incoraggianti. I problemi fisici sono superati. La loro presenza contro il Cagliari non è in discussione e sabato pomeriggio (ore 18) giocheranno dall'inizio alla Sardegna Arena. Niente esperimenti per il debutto stagionale. L’obiettivo è iniziare con il piede giusto. A centrocampo spazio all’esperienza di Leiva in regia, alla fantasia di Luis Alberto e alla fisicità di Milinkovic. Qualcuno a Formello li definisce gli intoccabili, anche se le alternative in panchina non mancano. Da Escalante e Akpa Akpro, nuovi acquisti arrivati in estate dall’Eibar e dalla Salernitana, a Parolo e Cataldi, che può essere schierato sia come playmaker sia come mezzala. Risorse che a gara in corso potrebbero trovare spazio. Il calendario della Lazio è fitto di impegni: mercoledì 30 settembre il match in casa con l’Atalanta, il 4 ottobre la sfida all’Olimpico con l’Inter. Tre partite in una settimana, aspettando le gare di Champions League.