Lazio, Inzaghi: «Pronti, nonostante l'emergenza». Milinkovic: «Abbiamo studiato lo Zenit, lo batteremo»

Ancora in emergenza. Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, dopo la trasferta di Torino in campionato, si ritrova ancora con gli uomini contati in Champions League. Immobile, Strakosha, Luis Alberto e Lazzari non sono partiti per la Russia. Domani sera i biancocelesti affronteranno il San Pietroburgo alle 18:55 per la terza giornata del Gruppo F. Una sfida fondamentale per consolidare il primo posto nel Girone ed aumentare le probabilità di passare il turno.

Emergenza. «Come a Bruges ci sono degli indisponibili che sono Strakosha, Leiva e Immobile. In più sono rimasti a casa Radu, Lulic, Lazzari, Luis Alberto ed Escalante».

Motivazioni. «La squadra farà un’ottima partita. Sappiamo che dovremo fare una grande gara contro una squadra molto forte che è ancora a zero punti. Siamo pronti nonostante le assenze».

Avversari. «Lo Zenit è un’ottima squadra, organizzata e con un ottimo allenatore. Lo scorso anno ha vinto lo scudetto in Russia con largo anticipo. In difesa c’è Lovren, in attacco Dzyuba: una squadra che ha tanti giocatori di qualità».

Girone. «La prima partita col Bruges non meritava di perdere lo Zenit, che ha avuto più occasioni e un po’ di sfortuna negli episodi chiave. Con il Dortmund ha fatto una gara diversa e hanno preso l’1-0 su calcio di rigore contro una squadra forte».

Momento. «Come altri miei colleghi questa situazione non la stiamo vivendo nel migliore dei modi. Avrei voluto portare a Bruges e oggi qui tutti gli uomini. Siamo abituato all’emergenza già da dopo il lockdown. Mi spiace per alcuni giocatori che hanno fatto di tutto per portarci in Champions. Spero di averli al più presto»

Insieme all'allenatore è intervenuto in conferenza stampa anche Sergej Milinkovic alla Gazprom Arena:

«Abbiamo guardato ieri ed oggi le gare dello Zenit, abbiamo preparato la partita. Cercheremo di essere pronti e fare una bella gara, vogliamo portare la vittoria a casa».

