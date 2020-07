© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bicchiere non lo vede né mezzo pieno, né mezzo vuoto. Se potesse lo scaraventerebbe a terra. I rimpianti sono tanti. Troppi. «L’episodio non gira a nostro favore, il palo di Immobile è stato clamoroso. E poi il rigore di Bastos...non è chiaro se sia mano o no». Eppure la rabbia non offusca la mente nel momento in cui bisogna tracciare la linea. Lo scudetto è un sogno sfumato, la Champions l’obiettivo dichiarato e centrato. I lunghi discorsi fatti con Lotito in questi giorni hanno liberato il cielo da qualche nuvola. Il contratto è firmato seppur non ancora depositato. Il tempo c’è. Anche quello per fare tutti i ragionamenti possibili. Ora però è tempo di prendersi quello che gli spetta e così prima difende il gruppo: «Ha vinto una Supercoppa, ha 14 punti in più dell’anno scorso e sta per andare in Champions. Questi ragazzi hanno fatto il massimo e non me li deve toccare nessuno». Ma è anche pronto a punire chi sbaglia, come nel caso di Lukaku arrivato per l’ennesima volta in ritrado alla riunione. E pensare che c’era anche una scommessa in ballo per motivarlo e abbonargli i soldi delle ammende. E’ bravo anche a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Mettendosi sotto braccio il suo staff, è categorico nel sottolineare che la preparazione non è stata sbagliata. Piuttosto sono i tanti infortuni ad aver ammazzato i sogni di gloria: «Non potevo mettere giocatori della Primavera giocandoci lo scudetto». Con classe il tecnico biancoceleste manda un chiaro messaggio alla società: «E’ normale sperare che le stelle restino in squadra. Se riusciremo a restare con questa squadra faremo grandi cose, ma sappiamo che giocando la Champions dovremo ampliare la rosa».Ora l’obiettivo e scrive un’altra pagina di storia senza macchiarla con troppe lacrime. Ma contemporaneamente bisognerà cominciare a pensare al futuro. La ripresa del campionato ha fatto rivenire fuori vecchi problemi mai risolti (fisioterapisti) e nuovi. Il presidente Lotito ha promesso un restyling. Si vedrà. Di certo questa è un’altra lezione da imparare sulla via per diventare grandi.