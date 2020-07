© RIPRODUZIONE RISERVATA

La gara dell’andata è forse quella che meglio spiega l’epica della Lazio prima del Coronavirus. La voglia matta di ribaltare il risultato. La filosofia del non mollare mai come unico credo. Dall’1-0 all’1-2. Un ruggito d’orgoglio dal minuto 93 al minuto 98. Una vittoria da impazzire che portò la Lazio a -3 dalla coppia di testa formata da Juve e Inter. E diede un spinta incredibile per la Supercoppa che i biancocelesti vinsero pochi giorni dopo. Sembra una vita fa. Oggi la Lazio svuotata nell’animo e con un sogno infranto cerca un nuovo moto d’orgoglio. Basterebbe un punto per conquistare la certezza della Champions. Sarebbe meglio una vittoria per ritrovare i tre punti che mancano dalla gara contro il Torino del 30 giugno. Ma soprattutto per rivedere il sorriso. Di tutti. E diventare la formazione più vincente dell’era Lotito. Un regalo anche per Inzaghi che proprio oggi taglia il traguardo delle 200 panchine in biancoceleste: «Un traguardo che mi rende orgoglioso». Nonostante il Cagliari sia praticamente salvo e fuori dalla corsa per l’Europa non verrà all’Olimpico per fare da sparring partner. Non fosse altro per vendicarsi della gara d’andata. Quella sconfitta fu un brutto stop per i sardi che lottavano addirittura per un posto in Champions. Appena 3 punti nelle successive gare per Nainggolan dopo il ko con la Lazio. Polemiche a non finire nel post match per un recupero molto lungo (ma regolare). «Una delle poche gare di Serie A con i tempi supplementari» punzecchia Zanga. Anche se poi specifica che «una delle poche gare di Serie A con i tempi supplementari».Ripresa da incubo per entrambe le squadre. Basti pensare che a luglio solo i rossoblù hanno fatto peggio dei biancocelesti per quanto riguarda i gol segnati: 3 contro 2. Le statistiche però sono a favore di Inzaghi che contro il Cagliari non ha mai perso: 5 vittorie e 2 pari nelle sette sfide precedenti. E l’Olimpico è inviolato dal 2009 quando una rete di Matri mando ko la Lazio allenata da Ballardini. Sfida nella sfida quella persdonale di Immobile a caccia di un triplice titolo: capocannoniere, Scarpa d’Oro e record di Higuain. Ha già fatto 30. Primo attaccante nella storia della Lazio a riuscirci. Ora vuole la lode. Quattro reti per raggiungere Lewandowsky. Il rigore contro la Juventus lo ha finalmente sbloccato. Ora non si vuole più fermare.Siglato anche un patto nello spogliatoio: Tutti per Ciro e Ciro per tutti. Insomma tutta la squadra si è messa al servizio per farlo segnare. L’impresa non è affatto impossibile. Il futuro è oggi. Le note della Champions a 13 anni di distanza dall’ultima volta. Sarà fondamentale però programmare subito la prossima stagione. Una delle più difficili: preparazione breve e tantissime partite ravvicinate. Tradotto si giocherà praticamente sempre 3 volte a settimana. Ecco perché non si potrà cadere di nuovo nel solito errore di arrivare corti nel momento decisivo della stagione. Corti di fiato e di uomini. Servirà calibrare la preparazione e soprattutto allungare la panchina. Ma ricordandosi sempre che la differenza non la fa il numero dei giocatori che si hanno a disposizione ma la qualità. Con Inzaghi un primo incontro c’è già stato. Ne seguiranno molti altri. Almeno 6 volti nuovi per la Lazio che verrà.