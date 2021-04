19 Aprile 2021

di Romolo Buffoni

(Lettura 2 minuti)







Immobile aveva fame. Il gol con la maglia della Lazio mancava dal 7 febbraio, un digiuno mostruoso per un serial-bomber come Ciro. E allora contro il Benevento ha fatto praticamente tutto lui, a partire dall’autogol provocato, passando per il tanto sospirato centro numero 150 in serie A, per il primo rigore ceduto fraternamente a Correa e per il secondo penalty calciato sulle mani di Montipò. Fino a subire il fallo che ha provocato l’annullamento del 4-3 dei campani e a firmare la doppietta che ha chiuso i conti di una partita pazza. È stata la nona consecutiva vinta all’Olimpico dalla squadra di Simone Inzaghi (ancora in smart working causa Covid). Una serie che la Lazio non centrava dal ‘36 e dal ‘50 e che le permette di entrare negli specchietti della Juve battuta a Bergamo e quarta, lontana 4 punti, ma con una partita in più. Tra i biancocelesti e il ritorno in Champions c’è anche il Napoli, che la Lazio sfiderà al Maradona giovedì sera in un vero e proprio spareggio.

Non aveva fame la Roma, virtualmente eliminata dalla corsa al quarto posto dopo il ko per 3-1 sul campo del Torino. La squadra di Fonseca lamentava ancora molte assenze, gli infortunati Kumbulla, Spinazzola, Smalling ed El Shaarawy più lo squalificato Pellegrini. Formazione ancor più rimaneggiata causa turn over post Ajax. Eppure la Roma aveva dato lo stesso l’impressione netta di poter vincere: al gol immediato di Borja Mayoral hanno fatto seguito tanti contropiede sciupati per scelte sbagliate banalmente davanti alla porta. Quasi che i giallorossi, ormai proiettati alla semifinale di Europa League contro il Manchester United (unico appiglio per evitare il fallimento), non avessero la determinazione giusta per conquistare i tre punti, andati meritatamente a Belotti e compagni. «Non dobbiamo mollare in campionato», aveva detto Fonseca alla vigilia. Era rivolto ai giornalisti o ai suoi giocatori?