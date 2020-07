Lazio, Adekanye e quei peccati di gioventù. Immobile e Luis Alberto lo rimettono in riga

Da un lato il mito Immobile. Dall'altro il giovane Adekanye. Uno sta per entrare nella leggenda, l'altro cerca il suo spazio di notorietà. E così quando inzaghi manda dentro il giovane attaccante succede che la sete di gol sia più forte del patto fatto nello spogliatoio per aiutare Ciro a superare il record di Higuain. Palla al piede spinta supera tutti e invece di servire il compagno tira in porta ma senza fortuna. Poco dopo è ancora lui a ritrovarsi sulla traiettoria impallando Immobile che stava per tirare. Difficile capire il momento e così Immobile ha rimproverato platealmente Bobby per il suo egoismo. A dargli man forte anche Luis Alberto. Tutto finito, nemmeno per idea perché al fischio finale Immobile e Parolo sono andati nuovamente da Adekanye a rimproverarlo. Niente di grave. Peccati di gioventù.

© RIPRODUZIONE RISERVATA