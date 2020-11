Lazio, via libera per Acerbi: andrà in Nazionale

Via libera. Francesco Acerbi risponde alla convocazione della Nazionale. Il difensore della Lazio, fermato in via precauzionale dalla Figc per la questione tamponi, tra oggi e domani raggiungerà il ritiro di Coverciano. Non sarà a per Italia-Estonia, amichevole in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, ma ci sarà per il match di Nations League, Italia-Polonia, previsto per domenica 15 novembre alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Gli altri giocatori che hanno lasciato il Centro sportivo di Formello per gli impegni con le rispettive selezioni nazionali sono Akpa Akpro (Costa d’Avorio), Milinkovic (Serbia), Marusic (Montenegro), Muriqi (Kosovo), Correa (Argentina) e Alia (Italia Under 23).

