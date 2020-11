Lazio, l'aereo personalizzato è pronto al decollo in Serie A e in Champions

Assistenti di volo, prepararsi al decollo. Il Boeing 737/300 della Lazio è pronto a volare nei cieli d’Italia e d’Europa. Un regalo del presidente Claudio Lotito alla squadra, che al pari di Real Real, Bayern Monaco e Manchester United potrà viaggiare a bordo di un aereo personalizzato, dotato di tutti i comfort. Sulla coda l’aquila stilizzata, sulle fiancate, lo stemma e il nome del club, sui reattori la data di nascita, mentre le hostess indosseranno un foulard rigorosamente biancoceleste.

Sulle fusoliere compare anche il nome della compagnia aerea bulgara Tayaranjet, che vanta un’esperienza ventennale nel settore del trasporto aereo e ha ha come slogan aziendale «Solo con il cuore si può toccare il cielo». Il primo volo, slittato per questioni burocratiche, potrebbe avvenire in occasione della prossima trasferta di campionato a Crotone. La gara è in programma il 21 novembre alle ore 15, ma la squadra partirà un giorno prima. «Thank you for flying s.s. Lazio».

