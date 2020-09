© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un po’ di quiete dopo la tempesta. A Formello il cielo si sta schiarendo. E qualche nuvola che si era insidiata tra Acerbi e la Lazio, piano piano sta andando via. Se non c’è ancora stata una fumata bianca chiara e decisa, poco ci manca. Un passo in avanti c’è stato senza dubbio nella giornata di ieri. Dopo aver riabbracciato Inzaghi in campo, chiacchierato velocemente ma serenamente con Tare due giorni fa, il Re Leone ha mandato avanti il suo agente Federico Pastorello. E’ lui che ha cominciato la trattativa qualche mese fa, interrotta bruscamente prima e dopo lo sfogo del giocatore, ma ripresa subito e direttamente col direttore sportivo laziale. Ieri l’agente ha incontrato Tare e ha avuto un lungo colloquio con Lotito (che per via della faccenda De Laurentiis si è auto isolato e rimandato anche al 16 settembre la presentazione della Lazio femminile prevista per ieri) e ci sarebbe stata una piccola ma decisiva svolta. Ancora c’è da limare qualcosa, ma l’intesa non è lontana, con cifre che si aggireranno intorno ai 2,5 milioni di euro a stagione più i bonus, facilmente raggiungibili. Il difensore centrale dovrebbe prolungare per altri due anni, quindi arrivare al 2025. Il suo sfogo era dettato da quanto uscito sul rinnovo, ma anche cose passate e successe durante e dopo il lockdown. Adesso Francesco, che ha appena trovato casa nuova e soprattutto l’amore, vuole chiarire la faccenda, anche col presidente Lotito e soprattutto firmare il nuovo contratto. L’Inter di Conte, per un po’ ci ha sperato, ma dovrà mettersi l’anima in pace perché Acerbi dalla capitale non ha intenzione di muoversi. I motivi sono calcistici e personali.Sistemato Fares, in attesa che tra due giorni arrivi Muriqi e lunedì effettui le visite mediche , la Lazio lavora per le uscite (Badelj, Wallace e Durmisi), ma ancora e soprattutto in entrata. La novità dell’ultima ora riguarda Franco Vazquez del Siviglia, un profilo che a Inzaghi piace tanto e che era stato già accostato ai biancocelesti poco prima che riprendesse il campionato. L’italo-argentino non rientrerebbe nei piani di Lopeteguei e non ha ricevuto nessuna proposta di rinnovo dal club. Si sta guardando attorno da mesi e con la Lazio c’era stato qualcosa che poi si è interrotto. Ora però la situazione si è riattivata e se il Siviglia non chiederà cifre astronomiche, può essere una trattativa da tenere d’occhio. Stessa identica situazione per Kim Min Jae. L’affare, nonostante l’accordo col Beijing (13 milioni più 2 di bonus) si era un po’ rallentato per via delle commissioni pretese dagli agenti, ma pare che quest’ultimi, su pressioni del centrale, possano rivedere le loro posizioni. Da non trascurare la Bundesliga con Nastatic e Kumbulla del Verona. La Lazio ha anche tentato di andare sul prestito oneroso, circa 3 milioni di euro, e riscatto obbligatorio a circa 16,5. Il club gialloblù ci sta pensando.