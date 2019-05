Lazio, Caicedo a secco, ma non sfigura: cori e applausi per il Panterone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’altra prova convincente, anche senza finire sul tabellino dei marcatori. Felipe Caicedo, dopo la doppietta di Marassi, fa bella figura anche all’Olimpico contro l’Atalanta nonostante la sconfitta. L’ecuadoriano lotta su ogni pallone, confeziona l’assist per il gol di Parolo e duetta a meraviglia con Immobile e Luis Alberto. Insomma, l’ex Espanyol trova continuità non solo nelle presenze, ma anche nel rendimento. Al momento del cambio per Correa è stato accompagnato dall’applauso e dai cori del pubblico. Segno che il “Panterone” è ormai entrato nei cuori dei tifosi, a partire dal gol del derby contro la Roma dello scorso 2 marzo. Nella sconfitta con l’Atalanta è uno dei pochi a salvarsi, e nelle prossime gare troverà ancora spazio. Simone Inzaghi sa di poter contare sul numero 20 biancoceleste che nelle gerarchie offensive parte dietro a Ciro, ex capocannoniere del campionato. Una situazione che per Caicedo non costituisce un problema: si è ritagliato un ruolo importante, anche partendo dalla panchina, e per molti è considerato un talismano. Quando segna il gol del vantaggio la Lazio conclude sempre la partita con una vittoria. Un dato di cui il tecnico terrà conto anche in vista della finale di coppa Italia del prossimo 15 maggio all’Olimpico con l’Atalanta.