Lazio, Caicedo: «Quest'anno sto meglio e riesco ad aiutare la squadra»

Abbiamo fatto una grande partita. Non so se è stata la migliore dell'anno, però siamo stati perfetti, dal primo all'ultimo. Abbiamo fatto tutto per vincere

, ha commentato l'attaccante ecuadoriano ai microfoni di Sky Sport al termine della gara.

Sono contento per quello che sto facendo. Sto dando una mano alla squadra e questa è una cosa buona. Devo continuare così, non mollo. Critiche dello scorso anno? Quest'anno mi sento più in forma. Ho fatto una bella preparazione prima di cominciare il campionato. Ora sono in fiducia e il mister mi ha aiutato. Sento l'affetto della gente. Uscito per infortunio? No niente di grave, solo crampi

. E a Lazio Style Channel ha aggiunto:

Caicedo protagonista a Marsiglia. La formula con 2 punte si coferma vincente. ««Ho parlato con mia moglie al telefono, mi ha detto che abbiamo fatto una grande partita. Sono davvero contento, abbiamo realizzato un'ottima prestazione stasera. Faceva molto caldo qui a Marsiglia, ma siamo abituati a queste temperature. Loro sono forti, ma noi oggi siamo stati più forti di loro. Abbiamo lavorato molto durante la settimana, sapevamo come avremmo dovuto affrontare il Marsiglia e siamo riusciti a svolgere il nostro compito al meglio. La partita di lunedì contro l'Inter per noi è la più importante considerando ciò che è successo nella scorsa stagione. Arriviamo alla sfida con un carico di fiducia grazie alla vittoria di oggi e faremo del nostro meglio per riscattarci».