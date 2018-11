Lazio, Caicedo e Milinkovic sulla via del rientro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno lavora con il pallone, l’altro si allena in palestra. Caicedo e Milinkovic puntano il Milan. L’ecuadoriano, accusato un problema all’adduttore una settimana fa, è prossimo al rientro in gruppo. Oggi insieme al preparatore Bianchini si è esercitato con il pallone. Il serbo, invece, sta smaltendo una contusione alla caviglia rimediata lo scorso venerdì. Il "sergente" non ha risposto alla convocazione della Serbia e ha preferito restare a Formello per ritrovare la forma migliore. Intanto, Inzaghi continua le sedute a ranghi ridotti. Senza dieci giocatori impegnati con le rispettive nazionali (l'ultimo in ordine di tempo è Acerbi), il tecnico guarda già al match con la squadra di Gattuso, in programma il 25 novembre all’Olimpico. Domani i biancocelesti affronteranno in amichevole la Cavese, formazione di Eccellenza. Un test che servirà al tecnico per valutare chi finora ha giocato meno e chi non ha ancora brillato. Luis Alberto su tutti. Lo spagnolo, smaltita la pubalgia, vuole tornare ad incantare con le sue giocate come lo scorso anno. La concorrenza però non manca. Oltre Caicedo e Don Luis c'è anche Correa che scalpita per una maglia da titolare vicino a Immobile.