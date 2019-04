© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il graffio della “Pantera” per tenere viva la corsa Champions. Felipe Caicedo si prende la scena a Marassi: «Meritiamo questa vittoria. Purtroppo siamo calati nelle ultime partite, ma non molliamo mai e lotteremo fino alla fine». Tecnica, determinazione e cinismo sotto porta. L’ecuadoriano non fa rimpiangere Ciro Immobile, che parte dalla panchina, e rilancia le ambizioni della Lazio in classifica. Doppietta e applausi per il numero 20 biancoceleste, che quando vede blucherchiato è implacabile. In Serie A aveva segnato solo due reti lontano dall’Olimpico: entrambe decisive per il risultato. L’ultima lo scorso febbraio in casa del Frosinone. La prima l’anno passato proprio al Ferraris contro la Sampdoria. Felipe segnò il 2-1 sotto la Gradinata Sud ed esultò mimando un cuore. Lo stesso mostrato ieri in avvio. Partenza sprint per Caicedo che con astuzia ruba palla a Colley e dopo una progressione palla al piede infila Audero con un mancino rasoterra. E’ la rete più veloce della stagione: sul cronometro passano appena 2 minuti e 13 secondi. I giocatori della Lazio esultano, corrono ad abbracciarlo, anche lo squalificato Milinkovic rimasto a Roma festeggia davanti alla tv, ma il meglio deve ancora venire. Passano 16 minuti e arriva il raddoppio. L’asse Leiva-Correa funziona alla perfezione in contropiede. Romulo dalla fascia destra pennella un cross al bacio per l’ex Espanyol che di testa non perdona. Un’azione fotocopia a quella che il 25 aprile del 1999 portò al gol Bobo Vieri con un’incornata su un traversone di Sergio Conceiçao.TALISMANOL’esultanza di Felipe, invece, è simile a quella che fece al derby subito dopo il vantaggio. Il 2 marzo scorso scattò sotto la tribuna Tevere, ieri la corsa a braccia larghe sotto al settore ospiti. «Per fortuna davanti c’è Caicedo» rivela Romulo all’intervallo. Del resto “Felipao” è diventato un talismano: quando sblocca la partita, la Lazio vince sempre. Chiedere a Genoa, Frosinone, Empoli, Roma, Marsiglia e Udinese. La sua partita dura poco più di un’ora. Simone Inzaghi lo richiama in panchina per Immobile, che su punizione fa tremare la traversa (nono legno in stagione). Difficile scalare le gerarchie, ma l’umore è alle stelle: «Sono contento del mio ruolo e lavoro ogni giorno per farmi trovare pronto. Devo continuare così».