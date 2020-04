Lazio, Caicedo: «Il calcio è svago per la gente. Vogliamo ripartire»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Natale aveva lanciato l’assalto verso lo scudetto. Dopo Pasqua chiede di poter tornare ad allenarsi a Formello. Felipe Caicedo non ci sta: «C’è tanta voglia, noi come calciatori vorremmo riprendere - spiega l’ecuadoriano alla radio del club -. È importante che il Governo ci dia una mano. Noi siamo anche uno svago per la gente». Il “Panterone” sottolinea il valore sociale del pallone e, aspettando novità, continua la quarantena nella sua casa di Roma Nord. «Mi sto allenando bene, c’è un parco piccolo qui vicino casa mia e potrò allenarmi lì (dal 4 maggio, ndr), però non sarà come allenarsi nei campi del centro sportivo», sottolinea l’ex Espanyol. «È difficile capire il motivo per il quale non possiamo farlo a Formello - ribadisce l’attaccante della Lazio -. Ti lasciano correre al parco e non dove tutto è più sicuro?». L’interrogativo è lo stesso di Parolo, Acerbi, Immobile, Patric, del ds Igli Tare e del presidente Lotito, intervenuti in settimana. Insomma, un pensiero condiviso da tutto il club: «Con i compagni parliamo tanto. Stavamo facendo un grande percorso e abbiamo fame di ricominciare a vincere partite», conclude Caicedo, che è «pronto a ripartire».