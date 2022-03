Lazio, rifinitura anti Cagliari: Acerbi sogna il ritorno dal 1', scalpita anche Pedro

Rifinitura sotto la pioggia terminata per la Lazio. I biancocelesti si avvicinano a una sfida determinante per la corsa all’Europa: contro il Cagliari servirà molta più concretezza rispetto a quanto visto con Porto e Napoli dove le occasioni sono fioccate, ma non i gol. Su questo punto ha insistito anche oggi pomeriggio Sarri prima della partenza alla volta della Sardegna. Il Comandante resta soddisfatto della crescita dei suoi calciatori, ma è arrivato il momento di spingere sull’acceleratore.

Lazio, Acerbi si candida come unico cambio in difesa

In seguito all’analisi video delle ore 15 perciò la squadra è scesa in campo a Formello per svolgere le prove tattiche della vigilia. Come al solito Sarri ha mischiato le carte, ma i dubbi per il match dell’Unipol Domus dovrebbero essere tre. Tra i pali del 4-3-3 ci sarà ovviamente Strakosha. Dinanzi al portiere albanese procedono verso la conferma Marusic, Luiz Felipe e Radu. Il veterano romeno resta in vantaggio su Hysaj. Chi invece rischia di perdere il posto è Patric. Lo spagnolo dovrebbe essere scalzato da Acerbi, fuori dall’11 titolare da due mesi a causa della ricaduta al flessore della coscia sinistra.

Centrocampo confermato. In attacco dubbio Pedro-Felipe Anderson

Sulla linea mediana non verrà alterato nulla. Milinkovic, Leiva e Luis Alberto saranno ancora i tre titolari. Sarri poi deciderà durante il match, qualora dovesse servire, con chi sostituire Leiva per fargli tirare il fiato visto il forfait di Cataldi per lo stiramento al flessore della coscia sinistra. Negli ultimi giorni è sempre stato provato André Anderson in cabina di regia. Ci sarebbe anche l'opzione Basic oltre all'arretramento di Luis Alberto. Giunti infine all’attacco il terzo dubbio è quello tra Pedro e Felipe Anderson, anche se lo spagnolo, recuperato totalmente, potrebbe di nuovo avere la meglio sul brasiliano. A completare il tridente saranno Immobile e Zaccagni. Proprio quest’ultimo con Pedro, Marusic e Luiz Felipe fa parte della lista dei diffidati che tra Cagliari e Venezia verrà tenuta sotto controllo da Sarri per evitare sorprese nel derby. Oltre a Cataldi non partirà neanche Lazzari, ma l’ex Spal all’inizio della prossima settimana tramite gli accertamenti al flessore spera di avere il via libera per tornare in gruppo.