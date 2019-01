Lazio, Caceres verso il Brasile: «Sono in contatto con Flamengo, ma manca l'accordo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un indizio social e una confessione che arriva dal Brasile. Non ci sono solo Parma e Bologna sulle tracce di Martin Caceres. Il terzino della Lazio è finito nel mirino del Flamengo. «Sono in contatto con il club, ma ancora non c’è alcun accordo» ha rivelato il giocatore uruguaiano a Torcedores.com. Non solo: l’ex Juventus sul suo profilo Instagram ha dedicato un messaggio ai tifosi del club di Rio de Janeiro: «Grazie per l'amore e per i messaggi di migliaia di persone». Un frase corredata da due pallini: uno rosso e uno nero. I colori del Flamengo, appunto. Insomma, dopo Lombardi e Rossi, entrambi in prestito al Venezia, in casa Lazio potrebbe esserci a breve un’altra operazione in uscita. Sulla lista dei partenti ci sono anche Murgia, contesto da Empoli e Spal, Basta, e Patric.FORMELLOIntanto, la squadra in giornata ha svolto una doppia seduta. In mattinata si sono allenati i difensori, nel pomeriggio i centrocampisti e gli attaccanti. A riposo Marusic, reduce da una contusione al fianco rimediata contro il Novara e squalificato in campionato per due giornate, e Lulic. Il capitano negli ultimi giorni è stato provato sulla destra in vista del match contro il Napoli, in programma domenica sera al San Paolo alle 20:30.