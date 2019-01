​Lazio, Caceres in stand-by: slitta il trasferito al Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per il trasferimento di Martin Caceres al Bologna. La società rossoblu preme per avere per il terzino della Lazio agli ordini di Filippo Inzaghi, ma i biancocelesti prendono tempo. Domenica sera all’Olimpico arriverà la Juventus e Simone Inzaghi non potrà contare su Acerbi e Marusic, entrambi squalificati. Insomma, per esigenze di formazione l’operazione potrebbe slittare e solo la prossima settimana Caceres, in scadenza di contratto il prossimo giugno con la Lazio, si metterà in viaggio per l’Emilia Romagna.EMERGENZA JUVENTUSIntanto, nel pomeriggio la squadra si è allenata a Formello. Unico assente Luiz Felipe, alle prese con una lesione muscolare alla coscia destra. Nessun problema, invece, per Radu e Lulic, che ieri sera si sono sottoposti ad accertamenti. Da domani scatteranno le prove tattiche in vista del match con i bianconeri.