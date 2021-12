Lazio, ora c'è anche la conferma: Immobile negativo. Domani le visite e il rientro in gruppo

Mancava solo il via libera e quest’ultimo è arrivato. Ciro Immobile è pronto a rientrare in gruppo. Il bomber della Lazio ha appena ricevuto l’esito del tampone molecolare fatto in mattinata, anche questo negativo. Finisce perciò ufficialmente l’isolamento domiciliare dell’attaccante biancoceleste. Una settimana di positività al Covid-19 preceduta da sei giorni di quarantena che gli avevano fatto saltare il match casalingo contro il Genoa seguito poi dal forfait di Venezia.

Lazio, confermata la negatività di Immobile: ora visite e ripresa col gruppo

Ora il capitano biancoceleste dovrà effettuare le classiche visite di idoneità per tornare a svolgere l’attività sportiva. Queste ultime andranno in scena domattina in modo che subito dopo Immobile potrà aggregarsi al resto della squadra. Domani è infatti previsto il rientro a Formello dopo le vacanze natalizie. Sarri ha abbonato 24 ore ai suoi calciatori, ma in compenso ha indetto una doppia seduta per il primo giorno di ripresa. La Lazio è pronta a mettere nel proprio mirino l’Empoli e stavolta potrà contare anche su Immobile. Da valutare invece le condizioni di Acerbi e Hysaj. Il centrale ha riportato un lieve stiramento al flessore della gamba sinistra, mentre il terzino ex Napoli dei fastidi all'adduttore della gamba destra.