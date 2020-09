© RIPRODUZIONE RISERVATA

È qui la lista, ma può ancora essere modificata. Sino al 6 ottobre a mezzanotte c’è spazio per ogni sorpresa. Oggi ne verrà consegnata alla Lega solo una provvisoria. Quella utile per affrontare la prima, anzi la seconda. Si inizia il 26 settembre a Cagliari in trasferta, Inzaghi e Tare hanno stilato insieme l’elenco per la Sardegna, ma rischia di cambiare ancora. Certi i quattro giocatori del vivaio (Strakosha, Adamonis, Cataldi e Armini) e i quattro italiani (Acerbi, Immobile, Parolo e Lazzari) della rosa. E sui 17 over 22 la situazione più precaria: Reina, Luiz Felipe, Radu, Vavro, Patric, Lukaku, Marusic, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Escalante, Muriqi, Correa, Caicedo (alla fine dovrebbe restare), il nuovo acquisto Fares e in teoria Jony e Bastos. Quest’ultimi due sono infatti in uscita e potrebbero fare le fortune di Akpa Apro e Djavan Anderson al momento fuori dalla lista. Jony sta per tornare in Spagna, è a un passo dall’Osasuna: prestito secco, le due società si dovranno mettere d’accordo sullo stipendio, con i biancocelesti che potrebbero partecipare in parte. Un’operazione rapida, considerato che Jony nei prossimi due giorni potrebbe già andare via. Bastos invece tergiversa ancora sul Besiktas perché si è presentata un’opportunità last minute dall’Arabia: 3 milioni d’ingaggio al giocatore e 4 alla Lazio, il doppio per il cartellino rispetto alla Turchia.FRONTIERE BLOCCATEA Istanbul intanto Muriqi parla già entusiasta della sua nuova avventura: «Voglio far bene, non vedo l’ora. Sono stato accolto alla grande a Roma». L’ex attaccante del Fenerbahce è stato ufficializzato, ha preso un posto da extracomunitario grazie alle sue presenze con la Nazionale kosovara. Da regolamento, per tesserarne un altro, la Lazio deve liberare (trasferimento definitivo all’estero) una casella. Ecco perché deve uscire al più presto uno fra Bastos e Wallace. In realtà l’accelerata sarebbe stata fondamentale se Tare avesse deciso di puntare definitivamente su Kim Min Jae (nuovo inserimento del Tottenham) o il big Otamendi per la difesa, anche se prende sempre più corpo il profilo misterioso in Bundesliga. In Germania, tutti gli indizi portano a Sebastian Bornauw, classe ’99, centrale difensivo del Colonia. Per lui Tare sarebbe disposto a chiedere a Lotito di fare un sacrificio, nonostante in cassa non ci siano tantissimi soldi e il club tedesco non sembra sentire ragioni. Per ora. L’altra strada porta a Mendes e al suo “universo” che comprende non solo giocatori, ma tante squadre affiliate . Tra i giovani in rampa di lancia spunta Diogo Queiros in uscita dal Porto, redice da un’ottima stagione al Mouscron. Entrambi perfetti per la lista del campionato: sono classe ’99 e rientrerebbero insieme ad Andre Anderson, Raul Moro, Adekanye, Falbo e Jorge Silva.IL PRIMO GIORNOFinalmente la giornata delle visite ieri per Fares dopo 8 giorni d’attesa. Esami accurati al ginocchio operato e nel pomeriggio anche quelli sotto sforzo. Quindi la firma sul contratto che legherà il 24enne franco-algerino per 5 anni alla Lazio. Momo, così viene soprannominato, appena terminati i controlli, ha cominciato il tour per un paio di case vicino all’Olgiata, il modo più rapido per arrivare puntuale a Formello. Inzaghi non vede l’ora d’abbracciarlo in campo: lo ha voluto lui a ogni costo (8,5 milioni più 1,5 di bonus) ed è stato accontentato. Ieri per l’euforia (differenziato per Milinkovic, atteso oggi in gruppo) ha annullato persino il secondo allenamento pomeridiano. Figuriamoci cosa farebbe se venisse ulteriormente accontentato con il difensore giusto sul mercato.