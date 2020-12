Segnali di distensione e auguri di Natale. Ieri Lotito piomba a Formello alle 12.30 forse per l’ultima volta quest’anno (sarà a Cortina per le feste) e mezz’ora dopo è già davanti alla Foresteria con Inzaghi a chiacchierare. Dopo Benevento si era scagliato contro il mister, Peruzzi e Tare, ne aveva criticato la gestione. Simone si era offeso per alcune sue parole, ma in conferenza si presenta rinfrancato dal vis a vis sereno col presidente: «Il mio rapporto con Lotito va oltre quello professionale. Abbiamo parlato, ma è ovvio che fosse contento dopo la qualificazione agli ottavi contro il Bruges e si aspettasse invece più di un punto fra Verona e Benevento. Non c’è tuttavia nessun problema, lavoriamo da anni insieme. E per il rinnovo vedremo dopo le prossime due partite toste». Si continua a tergiversare perché si vuole prendere da ambo le parti una decisione più serenamente. Intanto bisogna battere il Napoli stasera per risalire la classifica e rasserenare l’ambiente: «Sarebbe importantissimo. Abbiamo voglia di riscatto e ci siamo confrontati con la squadra perché sinora il nostro campionato è stato troppo altalenante. Abbiamo perso punti, ma c’è tempo per recuperare. Ora e contro il Milan, voglio le risposte». È questo anche il discorso alla squadra del presidente. Lotito, nel centro sportivo ieri sino alle 15, ha fatto pure da Cicerone a Roberto Rao, suo portavoce nonché nuovo responsabile della comunicazione.



BESTIA NERA

Adesso non c’è più nessuna giustificazione. L’Olimpico merita molto di più di cinque punti in sei gare. Anche se Gattuso rievoca a Inzaghi presagi da cancellare. Ringhio ha vinto ben 5 volte su dieci (tre pareggi) contro Simone. Due eliminazioni dalla Coppa Italia, ma sopratutto l’ultima giornata dello scorso costò pure il terzo posto, dopo più di metà campionato a inseguire il tricolore. Il Napoli però stavolta dovrà rinunciare agli infortunati Mertens e Osimhen, oltre allo squalificato Insigne. Gattuso continua a prendersela con l’arbitro Massa per l’espulsione, ma anche con i suoi per la mancanza di cinismo sotto porta contro l’Inter. Stasera davanti Politano, Lozano e Petagna cercheranno di far vedere che non sono solo riserve.



FORMAZIONE

Per questo Inzaghi spera di recuperare a tutti i costi Acerbi al fianco di Radu e Luiz Felipe. Ieri s’è allenato e stamattina farà un ulteriore provino, il centrale, ma Hoedt resta in preallarme. In ogni caso tutta la Lazio deve imparare a difendere insieme: «Stiamo subendo troppo (21 gol, ndr) rispetto alla scorsa stagione in cui eravamo la seconda migliore retroguardia – chiosa il tecnico biancoceleste – ma gli uomini sono gli stessi praticamente. Sicuramente le fatiche della Champions si fanno sentire. E in più il Covid ci ha portato problematiche aggiuntive». Ha tenuto fuori Immobile, l’unico che continua a segnare come se nulla fosse. Fu proprio lui a trovare anche l’1 a 0 all’Olimpico contro il Napoli nell’ultimo successo biancoceleste e il gol consecutivo nelle ultime 4 sfide. Batti cinque, Correa dovrà favorire le sue giocate. Inzaghi insiste e un sempre più scontento Caicedo parte ancora dalle retrovie. Confermato il centrocampo infrasettimanale con Lazzari e Marusic sulle fasce, Milinkovic e Luis Alberto ai fianchi di Escalante (Parolo out per una distorsione alla caviglia). Leiva si ferma nuovamente, arrivederci al 2021 per questo maledetto stiramento all’adduttore.

