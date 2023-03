Lazio, da oggi le prime prove anti Bologna: Sarri pensa ancora a Vecino in cabina di regia

Archiviata, almeno momentaneamente, il confronto con l'AZ Alkmaar, ora la Lazio si prepara per la prossima sfida. Sabato, davanti a oltre 3mila tifosi in trasferta, i biancocelesti saranno ospiti del Bologna. Il crollo in Europa è stato il primo delle ultime sei gare e per Sarri dovrà anche essere l'unico prima della sosta. Tra il match del Dall'Ara, Olanda e derby in ballo ci sarà molto, sita per la corsa in Conference League e sia per la bagarre Champions in Serie A, ecco perché per il Comandante sarà determinante raccogliere il massimo.

Lazio, ballottaggio Cataldi-Vecino per Bologna

Dopo le difficoltà tra fine gennaio e inizio febbraio, Sarri ha apportato qualche cambiamento alla sua formazione, in primis puntanto su Vecino in cabina di regia. L'uruguaiano è stato la sorpresa delle ultime uscite e, dati alla mano, ha portato i frutti sperati. Nelle ultime quattro partite, l'ex Inter è stato scelto come regista contro il Cluj e il Napoli, gare in cui la Lazio ha raccolto un pareggio (con passaggio del turno in Conference) e una clamorosa vittoria al Maradona. Tutto ciò soffrendo poco in mezzo al campo proprio grazie alla fisicità del numero 5 che, tra l'altro, in Romania ha sprecato una tripla occasione davanti a Scuffet e invece a Napoli ha pescato il jolly con un bolide da fuori area. Al contempo, con Cataldi in mezzo al campo dal 1' i biancocelesti hanno giocato una gara sottotono contro il fanalino di cosa Sampdoria, comunque vincendo, e sono crollati contro l'AZ soffrendo tantissimo proprio la pressione a centrocampo. La società è pronta a premiarlo con un rinnovo a scadenza 2028, ma quello attuale non è il momento migliore per Danilo. Ecco perché, in vista di una squadra in salute (anche se reduce da una sconfitta) come il Bologna, Sarri sta pensando seriamente al fedelissimo Vecino al centro della sua linea mediana.

Probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Scouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. All.: Thiago Motta.

Indisponibili: Bagnolini.

Diffidati: -

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Immobile.

Diffidati: Cataldi, Vecino.

Squalificati: Marusic.