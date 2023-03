La Lazio fermata a Bologna: al Dall'Ara finisce 0-0, Sarri fallisce il sorpasso all'Inter

La Lazio non sfrutta il ko dell'Inter e ottiene solo un punto col Bologna. Una gara con tante occasioni, ma che non viene mai sbloccata. La squadra di Sarri è quella che rischia di più sul palo di Ferguson, ma pesa una fase offensiva in difficoltà senza Immobile. La nota positiva è il 15esimo clean sheet in campionato per Provedel, il nono in trasferta per i biancocelesti (primi in Europa). Niente sorrisi però per i biancocelesti, che perdono pure Vecino per squalifica al derby.

Primo tempo equilibrato con tante occasioni per entrambe le squadre

È un inizio difficile per la Lazio. Il Bologna pressa alto e nei primi dieci minuti arriva tre volte al tiro, mentre i biancocelesti non riescono a uscire. La squadra di Thiago Motta ci prova con Barrow e Ferguson, mentre il primo squillo dei capitolini arriva con Felipe Anderson. Nulla a che vedere con l’occasione di Pedro al 15’: trovato alla perfezione da Luis Alberto, lo spagnolo stoppa, ma scivola strozzando il tiro. La Lazio sembra più padrona del campo, ma al 28’ il Bologna sfiora il vantaggio con Ferguson che, tutto solo in area, con un colpo di testa prende il palo. Poco dopo ci pensa Barrow a impensierire Provedel, ma la Lazio risponde con una doppia occasione per Luis Alberto e Felipe Anderson sulla quale Skorupski si esalta. Nel finale di prima frazione diminuiscono le occasioni, ma Sarri si mangia le mani perché perde Vecino per squalifica in ottica derby a causa di una leggera spinta su Ferguson.

Lazio e Bologna inceppate anche nel secondo tempo

Il secondo tempo parte ad alti ritmi come il primo. I padroni di casa rischiano l’1-0 col diagonale di Kyriakopoulos, mentre gli ospiti con Zaccagni. Sembra il preludio per 45 minuti molti tirati, ma invece pian piano i ritmi delle due squadre calano, soprattutto quelli dei biancocelesti. Sarri è costretto anche a inserire Basic per un Luis Alberto con i giramenti di testa e poi fa rifiatare Pedro con Cancellieri. Thiago Motta inserisce Zirkzee e sposta Barrow, il più ispirato, a sinistra. Il numero 99 ci prova in più occasioni, ma la mira non è delle migliori da lontano. Nel finale la Lazio sposta Milinkovic più avanti per dare fisicità, ma non basta.