Lazio,Berisha: «Vogliamo partire bene con Samp e Roma»

«Vincere in casa della Samp e poi il derby con la Roma sarebbe prezioso per tutti: per la squadra, la società e i tifosi». E’ già proiettato all’inizio del campionato, Valon Berisha. Il centrocampista della Lazio, acquistato lo scorso anno dal Salisburgo e costretto ai box per quasi tutta la stagione a causa di vari problemi fisici, è in cerca di riscatto. Reintegrato in rosa per il ritiro di Marienfeld in Germania, seconda fase di preparazione dopo Auronzo di Cadore, il “guerriero” ieri sera ha giocato uno spezzone di gara contro il Celta Vigo durante il memorial Quinocho: «È stata una buona gara per tutta la squadra, era importante vincere. A Marienfeld ci siamo allenati bene e abbiamo chiuso la preparazione al meglio. E’ importante a livello mentale: ora ci attendono due giorni di riposo». Il mediano predica cauto ottimismo, si gode il momento dopo un lungo stop e ha ben chiari gli obiettivi: «Sto bene qui, ero fuori da sei mesi, ho giocato 45 minuti con Al-Shabab e oggi (ieri, ndr) altri 15 minuti. Per me è importante mettere minutaggio nelle gambe, spero che questa possa essere una stagione positiva». La partenza di Badelj a centrocampo ha diminuito le alternative a disposizione di mister Inzaghi, ma oltre ai titolari Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, il tecnico può contare su Parolo, Cataldi e Andrè Anderson. Insomma, tanti giocatori per pochi posti: «La concorrenza aiuta non solo in allenamento - confessa Berisha ai microfoni del club -, tutti vogliono giocare. Ho disputato ogni partitella a Marienfeld e per me questo è un elemento di un certo peso».