Lazio, Berisha verso il ritorno al Salisburgo: idea prestito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una stagione deludente. Un’annata tra infortuni e aspettative disattese. Valon Berisha, arrivato lo scorso estate dal Salisburgo, cerca riscatto e non esclude il ritorno in Austria. Ipotesi di prestito con diritto di riscatto per “tornare a casa”. Una soluzione che permetterebbe alla mezzala di ritrovare lo smalto perduto nella speranza di brillare come un tempo. Lo score dell’ultima esperienza in maglia biancoceleste parla chiaro: appena 508 minuti giocati tra Europa League, Serie A e Coppa Italia. Tornando al Salisburgo il kosovaro avrebbe la possibilità di giocare anche la Champions, confrontandosi almeno nel girone con le più grandi squadre europee. Oltre a Berisha, sulla lista dei partenti ci sono anche Wallace, Caicedo, Bastos e Badelj. Quest’ultimo, relegato al ruolo di vice Leiva, chiede spazio e considerazione per restare. Il ritiro di Auronzo di Cadore, in programma dal 12 al 27 luglio (date ancora non ufficiali), sarà il banco di prova definitivo.