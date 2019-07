Berisha verso il rientro: il kosovaro punta il ritiro di Marienfeld

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si avvicina il campionato e sale il livello delle amichevoli. Dopo i test nel ritiro di Auronzo di Cadore, la Lazio è pronta a cimentarsi contro avversari più impegnativi. Il 2 agosto ci sarà la sfida contro il Bournemouth, club che milita in Premier League, mentre il 3 i biancocelesti affronteranno il Paderborn, neopromossa in Bundesliga, prima di raggiungere Marienfeld in Germania, sede del secondo ritiro estivo. In terra tedesca Simone Inzaghi potrà contare su Valon Berisha, che dopo aver concluso la riabilitazione in Austria, tornerà da domani ad allenarsi in gruppo, mentre sembra certa l’assenza di Adam Marusic, ieri in Paideia per nuovi accertamenti al ginocchio. L’ultimo test sarà il 10 agosto contro il Celta Vigo in Spagna. Intanto, il Genoa si sarebbe fatto avanti per Milan Badelj. Non c’è ancora un’offerta e una trattativa tra il “Grifone” e la Lazio, ma il croato sarebbe finito nel mirino dei rossoblù. Badelj però sogna un ritorno alla Fiorentina, sua ex squadra prima dell’approdo a Formello la scorsa estate.