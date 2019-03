Lazio, Berisha: «Tornerò presto». Lulic verso il fortait: Durmisi è pronto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si arrende, Valon Berisha. Il centrocampista della Lazio tranquillizza i tifosi su Instagram: «Torneò presto». Questo il messaggio del kosovaro, alle prese con un fastidio al polpaccio che lo tormenta da settimane. Nel corso di questa stagione l’ex Salisburgo non è riuscito ad imporsi, venendo scavalcato anche da Cataldi, ormai un jolly per sopperire alle emergenze sia per in regia sia sulle mezzali. Domenica sera contro la Fiorentina, Berisha non ci sarà: con molta probabilità il tecnico non lo inserirà nella lista dei convocati per consentirgli di continuare le cure del caso. Al Franchi, invece, non mancherà Riza Durmisi. L’esterno sinistro acquistato in estate dal Betis Siviglia potrebbe esordire dal primo minuto in campionato. Lulic non si è allenato per il secondo giorno consecutivo e le possibilità per il danese di essere impiegato dall’inizio salgano di minuto in minuto. Come Berisha, Durmisi non ha convinto finora e questa potrebbe essere l’occasione giusta per mettere in mostra tutto il suo valore.