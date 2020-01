Lazio, Berisha in prestito al Fortuna Düsseldorf. Torna Badelj?

Altra cessione in casa Lazio. Dopo Durmisi al Nizza, anche Valon Berisha lascia il centro sportivo di Formello per approdare in prestito al Fortuna Düsseldorf. Finito ai margini del progetto di Simone Inzaghi, il kosovaro, arrivato due estati fa dal Salisburgo, aveva collezionato in questa stagione appena otto presenze, per un totale di 279 minuti giocati. Nelle prossime ore il classe ‘93 volerà in Germania, gara le visite mediche e firmerà il contratto per giocare con il nuovo club in Bundesliga. La modalità del trasferimento è il prestito oneroso con diritto di riscatto (restano da capire le cifre). Per sostituire la mezzala torna di moda il nome di Milan Badelj, che sembra non trovare spazio nella Fiorentina di Iachini. Il croato, ceduto in prestito in estate, potrebbe essere richiamato alla base.





