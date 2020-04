© RIPRODUZIONE RISERVATA

Galeotta fu la “story” su Instagram. Lo sa bene Valon Berisha, centrocampista della Lazio, finito in prestito al Fortuna Dusseldorf dallo scorso gennaio. Il 27enne kosovaro, arrivato a Roma due anni fa dal Salisburgo, ha trascorso una Pasqua tra polemiche e voci di mercato. Motivo? L’aver condiviso sui social alcuni video, pubblicati dell’account del Salisburgo. Fin qui tutto bene, se non fosse che i filmati ricordavano l’anniversario della vittoria in Europa League proprio contro la Lazio del 12 aprile 2018. Una notte amara per la formazione di Simone Inzaghi, che dopo il successo per 4-2 all'andata, subì la clamorosa rimonta alla Red Bull Arena nella sfida di ritorno. Per questo i “repost” di Berisha non sono stati apprezzati dai tifosi laziali e da alcuni giocatori. Le "condivisioni” hanno creato imbarazzo allo stesso club biancoceleste, che detiene ancora il cartellino del mediano. Del resto, Berisha nei suoi anni a Formello non ha mai convinto e più volte ha manifestato nelle sedi opportune la volontà di tornare in Austria. La “story” pubblicata domenica scorsa sembra essere l’ennesimo segnale della sua nostalgia.