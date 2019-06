Lazio, Berisha e Lukaku si giocano la permanenza ad Auronzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ritiro di Auronzo di Cadore come un “talent”. Jordan Lukaku e Valon Berisha si giocheranno le chance di restare alla Lazio a luglio sotto le Tre Cime di Lavaredo. Dopo una stagione deludente i due centrocampisti della Lazio sono in cerca di riscatto. Simone Inzaghi li ha impiegati poche volte durante l’anno (231 i minuti giocati del primo, 508 quelli disputati dal secondo), complice una serie di infortuni che spesso li hanno tenuti lontano dai campi. Il belga, rispetto, alla prima stagione in biancoceleste ha fatto un passo indietro. Lo scatto con cui bruciò De Sciglio nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus nel 2017, prima di fornire a Murgia l’assist per il gol vittoria, è rimasto un ricordo indelebile. Da allora il fratello di Romelu non ha più convinto. Discorso diverso per Berisha, arrivato la scorsa estate dal Salisburgo. La società lo aveva scelto come alternativa a Milinkovic, ma con il passare del tempo è finito all’ultimo posto delle gerarchie del tecnico. Durante la preparazione estiva in Veneto potranno giocarsi le loro possibilità. Se dovessero deludere ancora però finirebbero una volta per tutte nella lista dei giocatori cedibili.