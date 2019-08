Lazio, Berisha e Lukaku in cerca di riscatto: Inzaghi li convoca per Marienfeld

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altro ritiro, altra lista. Simone Inzaghi cambia. Fuori Adamonis, Proto e Silva. Dentro Lukaku e Berisha. Rispetto al primo ritiro ad Auronzo di Cadore il tecnico della Lazio inserisce nuove pedine nell’elenco dei convocati per Marienfeld, sede della seconda preparazione estiva in Germania dal 3 al 10 agosto. Novità dovute a motivi tecnici, come per Adamonis, finito in prestito al Catanzaro, e Silva della Primavera, mentre Proto, operato lo scorso giugno, rimarrà a Roma per ultimare il protocollo riabilitativo. Un infortunio che gli ha permesso di allenarsi nei giorni passati, ma che non gli avrebbe consentito di giocare le amichevoli contro il Bornemouth, in programma questa sera in Inghilterra, è contro il Paderborn, domani in terra tedesca. I portieri convocati sono Guerrieri, Strakosha e Alia. I difensori Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Vavro e Wallace. I centrocampisti Andrè Anderson, Badelj, Berisha, Cataldi, Jony, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo. Gli attaccanti Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile. Intanto, tiene banco la questione Milinkovic. Per serbo, corteggiato dalla United, non sono ancora arrivate offerte e la Lazio «non ha bisogno di vendere per comprare». Più vicino il rinnovo di Caicedo, che andrà in scadenza di contratto nel 2020.