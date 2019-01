​Lazio, Berisha e Durmisi sognano il riscatto. Rossi a un passo dal Pescara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In cerca di riscatto. Riza Durmisi e Valon Berisha vogliono stupire Simone Inzaghi nel 2019. Prelevati in estate rispettivamente dal Betis Siviglia e dal Salisburgo, il terzino sinistro e il centrocampista sono costati complessivamente 15 milioni di euro (solo il kosovaro 8,5 milioni di euro). Cifre importanti che non si sono ancora tramutate sul campo in prestazioni convincenti. In attesa del raduno a Formello, fissato per il 7 gennaio, entrambi i “nuovi arrivi” si godono le vacanze, cercando di ritrovare entusiasmo e serenità. Impiegati poche volte dal tecnico, speravano di accumulare un numero più alto di presenze nella prima parte di stagione. La sfida di coppa Italia contro il Novara, in programa il prossimo 12 gennaio all'Olimpico, sarà l’occasione per vederli di nuovo all’opera.ROSSI SALUTAIntanto, sembra ad un passo il trasferimento di Alessandro Rossi al Pescara. L’attaccante classe ’97, in odore di rinnovo con la Lazio, finirà in prestito agli abruzzesi fino al termine della stagione. Chiuso da Caicedo e Immobile, l’ex Primavera cercherà spazio in Serie B, dove troverà Luca Crecco, esterno sinistro dei delfini e vecchia conoscenza biancoceleste. L’affare potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, proprio all’apertura del mercato invernale, prevista per domani.