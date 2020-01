Lazio, Bastos si sposa e salta l’allenamento, ma a Brescia ci sarà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matrimonio da favola per Quissanga Bastos. Il difensore della Lazio ieri sera ha sposato presso l’Hotel Cavalieri di Roma la bella Nerika. Dopo la conquista della Supercoppa Italiana, l’angolano ha trascorso le vacanze di Natale a Roma, preparandosi al grande giorno. Per questo ieri in accordo con la società ha saltato la seduta di allenamento, ma oggi era regolarmente in campo. Tanti compagni di squadra invitati alla cerimonia: da Correa a Luis Alberto, passando per Patric, Adekanye, Strakosha e Milinkovic.VERSO BRESCIAIntanto, nel centro sportivo di Formello in mattinata sono continuate le prove tattiche. Simone Inzaghi può sorridere: il tecnico biancoceleste può contare sul recupero di Cataldi e Immobile. Il centrocampista classe ‘94 era alle prese con un fastidio al polpaccio destro, mentre l’attaccante ex Torino ha smaltito l’attacco influenzale che lo aveva costretto al forfait nella penultima sgambata. Entrambi saranno a disposizione per la gara di campionato contro il Brescia, in programma allo stadio Rigamonti domenica alle 12:30. Il settore ospiti sarà tutto esaurito: il club Lombardo ha messo in vendita per i sostenitori laziali anche i tagliandi degli altri settori.MINI ABBONAMENTOIn casa Lazio c’è entusiasmo. Per questo la società di Claudio Lotito ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti: chi sottoscriverà la nuova tessera potrà vedere tutte le partite di campionato della Lazio all’Olimpico fino al termine della stagione, compresa quella da recuperare l’8 febbraio contro l’Hellas Verona.