Next stop Emirati Arabi. Bartolomeu Jacinto Quissanga, conosciuto come Bastos, è pronto a trasferirsi all’Al-Ain, club più titolato dell’Arabian Gulf League. Costo totale dell’operazione circa 800mila euro. Il difensore angolano 29enne, mercoledì diventato papà della piccola Akiren, conclude la sua esperienza alla Lazio dopo quattro stagioni. L’arrivo a Formello nell’estate del 2016 dai russi del Rostov. Con la maglia biancoceleste tra campionato e coppe colleziona 94 presenze, nove gol e un assist. Più tre trofei: una Coppa Italia contro l’Atalanta e due Supercoppe contro la Juventus. In estate finisce ai margini del progetto Lazio. Escluso dalle liste per la Serie A e la Champions League: Simone Inzaghi gli preferisce Vavro e Hoedt. L’emergenza legata agli infortuni in difesa costringe il tecnico a rivedere le scelte per le prime giornate. Viene inserito a gara in corso contro Atalanta ed Inter, prima di alzare bandiera bianca per un problema muscolare contro la formazione di Antonio Conte. Ultimo atto della sua avventura biancoceleste.

