Lazio, Bastos confermato con la Samp: Inzaghi ha un titolare in più

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un titolare in più in difesa. Quissanga Bastos si è tolto l’etichetta di riserva. Le prestazioni con Juventus, Inter e Milan hanno convinto e ora il difensore si candida come jolly nel reparto arretrato. Pulito nelle chiusure, rapido nel far ripartire l’azione e attento in marcatura. I miglioramenti dell’angolano sono evidenti non solo dal punto di vista tecnico, ma anche tattico. L’intesa con Acerbi funziona e l’attenzione è costante per l’intera durata del match. Un aspetto, quello dell'applicazione, su cui il tecnico ha lavorato molto, proprio per evitare quei cali di concentrazione fatali e comuni a tanti giocatori della Lazio da mesi. Insomma, dopo la vittoria di San Siro in Coppa Italia con il Milan, Bastos è pronto a giocare dal primo minuto anche a Marassi con la Sampdoria. Una scelta, che premia i progressi dell’ex Rostov, favorita anche dall’infortunio di Radu. Il romeno è alle prese con un problema alla caviglia e potrebbe non essere tra i convocati anche per la trasferta di Genova. Con un Bastos così però Inzaghi non ha fretta e intanto continua gli esperimenti in vista della finale di Coppa Italia, in programma il 15 maggio all’Olimpico con l’Atalanta.