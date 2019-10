Lazio, Bastos: «Possiamo arrivare in Champions». Inzaghi recupera Correa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se abbiamo qualcosa in più per arrivare in Champions? Sì, vedo qualcosa di diverso». Quissanga Bastos è sicuro. Il difensore angolano della Lazio è convinto che la squadra possa raggiungere il quarto posto. «Abbiamo fatto bene in queste ultime partite e dobbiamo pensare a vincere se vogliamo arrivare in Champions, solo così possiamo raggiungere questo obiettivo», spiega l’ex Rostov dopo la vittoria in Europa League. Schierato nel pacchetto difensivo alla sinistra di Acerbi ieri sera contro il Rennes, Bastos ha speso parole d’elogio per Vavro, impiegato sul centro-destra: «Lui è forte, ed è positivo. Quando ci sono compagni con qualità, la concorrenza ti sprona a lavorare di più. Mi sono trovato molto bene con lui». La testa è già a match contro il Bologna: «Penso che non sarà facile, loro giocano bene e dobbiamo pensare a questa sfida e cercare di vincerla».Intanto, Joaquin Correa, non convocato contro il Rennes, è tornato ad allenarsi a Formello. “El Tucu” si è era fermato domenica scorsa per un affaticamento muscolare contro il Genoa ed è stato costretto a saltare la gara di Europa League all'Olimpico. Tornato in gruppo, potrà giocare titolare a Bologna contro Immobile domenica prossima al Dall’Ara. Il suo impiego in trasferta aumenterà la probabilità di essere convocato dall’Argentina. Luis Alberto, invece, in giornata ha già ricevuto la chiamata dalla nazionale spagnola e ha festeggiato la notizia con un post su Instagram. «Felice di tornare» ha scritto “Il Mago”. «Te lo meriti» la risposta di Immobile in un commento.