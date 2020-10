Lazio, Bastos ai margini del progetto, Radu escluso dalla lista per la Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente campionato per Radu. Niente Champions League per Vavro. La Lazio ha consegnato alla Serie A e alla Uefa le liste dei 25 giocatori che disputeranno le rispettive competizioni. Il difensore romeno, alla prese con un infortunio muscolare al flessore, è stato escluso (insieme a Bastos) dall’elenco per le partite del campionato Italiano, lasciando il suo posto a Denis Vavro. Radu sarà reintegrato non appena tornerà a disposizione. Discorso simile per Senad Lulic: a fargli posto potrebbe essere Djavan Anderson. Tra i nomi scelti dall’allenatore per le notti d’Europa, invece, Radu c’è. Non figurano, oltre a Lulic e Kyine, anche Vavro e Bastos, che a questo punto sembra essere ai margini del progetto Lazio.Lista Serie APortieri: Reina, StrakoshaDifensori: Acerbi, Anderson, Fares, Hoedt, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, VavroCentrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo, PereiraAttaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, MuriqiLista UefaPortieri: Reina, StrakoshaDifensori: Acerbi, Anderson, Fares, Patric, Hoedt, Lazzari, Marusic, Luiz Felipe, RaduCentrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Parolo, PereiraAttaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi