Lazio, Baselli si allontana, Jony ad un passo

Si raffredda la pista che porta a Daniele Baselli. Il centrocampista del Torino 27enne, salvo colpi di scena, difficilmente arriverà alla corte di Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio lo stima da anni. Già dalla scorsa estate lo aveva inserito nella lista dei suoi desideri e lo ha individuato come rinforzo ideale in caso di partenza di Milinkovic. Al momento la trattativa tra i due club non sembra essere decollata e il presidente granata Urbano Cairo lo valuta almeno 25 milioni di euro. Una cifra che la Lazio considera eccessiva e che non è linea con gli investimenti fatti negli ultimi anni: anche i titolari Acerbi e Correa lo scorso anno sono arrivati rispettivamente dal Sassuolo e dal Siviglia per circa 13 e 15 milioni di euro.Intanto, sembra essere solo una questione di ore l’arrivo di Jonathan Rodriguez Menendez, conosciuto come Jony, dal Malaga. L’ala classe ’91, che quest’anno ha giocato in prestito al Deportivo Alavés (37 presenze, 4 gol e 11 assist), dovrebbe essere il secondo acquisto estivo della Lazio dopo Bobby Adekanye, prelevato dalle giovanili del Liverpool. L’altro ieri Inzaghi, prima di partire per le vacanze, ha incontrato il ds Igli Tare a Formello per stabilire le strategie di mercato. Jony, proposto e seguito dagli stessi agenti di Luis Alberto, dovrebbe essere uno dei tanti rinforzi in vista della prossima stagione. Per lui, in scadenza nel 2020 con il Malaga, è pronto un quadriennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 7 milioni di euro.