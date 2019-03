Lazio, Badelj ricorda Astori: «Conservo ancora la sua fascia». Immobile: «Davide, ci manchi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uniti dal gol nel derby e nel ricordo di Davide Astori. Ciro Immobile e Danilo Cataldi, autori del secondo e ultimo gol nella stracittadina vinta 3-0 contro la Roma, hanno ricordato l’ex capitano della Fiorentina ad un anno dalla sua morte. «Per sempre con noi....ciao Davide ci manchi», scrive Immobile su Instagram postando una foto insieme all’ex giocatore di Cagliari e Roma. Cataldi, invece, ha preferito pubblicare un’altra foto del centrale senza aggiungere commenti o dediche. La fascia da capitano di Astori, morto il 4 marzo 2018 ad Udine per un problema cardiaco che lo sorprese nel sonno alla vigilia del match con l'Udinese, passò a Milan Badelj, oggi in forza alla Lazio. «A Zagabria, a casa mia, custodisco la lettera dedicata a Davide e anche la fascia che ho indossato dopo di lui - dichiara il croato a Sky Sport- . La prima gara senza lui in campo è stata in casa con il Benevento. All’inizio è stato uno shock, ma poi mi sono ripreso. Lo abbraccerei per non lasciarlo mai». E domenica sera al Franchi di Firenze ci sarà proprio Fiorentina-Lazio.