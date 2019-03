Lazio, Badelj: «In futuro farò l’allenatore. Mi ispiro a Paulo Sousa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un presente da mediano, un futuro da allenatore. Milan Badelj non nasconde i suoi desideri e i suoi modelli. «Paulo Sousa (nuovo tecnico del Bordeaux, ndr) è semplicemente il miglior allenatore che abbia mai avuto - dichiara il dorato a “L’Equipe” -. Portò nuove idee e tutti erano pronti a seguirlo nella Fiorentina». Secondo l’ex capitano viola «la cosa interessante è che riuscì a far assumere alla squadra maggiore responsabilità divertendosi». La filosofia di Sosa si incentrava sul «possesso palla, sul pressing e su una vera identità di gioco». Elementi che «hanno avuto una grande influenza» su ciò che Milan vorrebbe «fare una volta appesi gli scarpini al chiodo». L’idea del croato è chiara: «Penso di diventare un allenatore e Sousa mi ha dato molte idee - ammette il regista -. Quando eravamo in fase di possesso palla, giocavamo con tre in difesa e con quattro centrocampisti, due ali offensive e un attaccante. E quando difendevamo tornavamo al 4-4-2».RIPOSOIntanto, la squadra, dopo il pareggio in casa della Fiorentina di ieri sera, ha usufruito di un giorno di riposo. Il tecnico Simone Inzaghi ha concesso 24 ore di relax ai suoi. Da domani riprenderanno gli allenamenti in vista del match di domenica contro il Parma. Con i gialloblù mancherà Immobile per squalifica. Controlli in clinica per Milinkovic per una botta alla mano.