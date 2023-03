Lazio-AZ Alkmaar, le probabili formazioni: Sarri ragiona su cinque cambi

Una delle più grandi delusioni dell'attuale stagione della Lazio è stata l'eliminazione dall'Europa League dovuta al decisivo passo falso, nonostante due risultati a disposizione, contro il Feyenoord. Una partita dominata all'andata con un 4-0 maturato in 63 minuti, diventato poi 4-2, e per Sarri: «Massima espressione di questa squadra». Poi il crollo al ritorno 1-0 al De Kuip e retrocessione in Conference con polemiche annesse da parte del tecnico sia a novembre scorso: «I loro tifosi tiravano buste di piscio», sia ieri: «I tifosi del Feyenoord sono l'unica cosa che non mi piace del calcio olandese».

Lazio, primo incrocio della storia con l'AZ Alkmaar

Da lì, la Lazio ha superato lo spareggio in Conference League col Cluj passando un turno europeo a eliminazione diretta dopo cinque anni e ora, per bissare quanto fatto proprio in quel 2018, si troverà di fronte un altro avversario olandese. Si tratta dell'AZ Alkmaar, mai incontrata dal club capitolino nella storia e come ha sottolineato Sarri: «Squadra forte, dinamica, di grande intensità, ma anche con qualità. Le problematiche oltre che mentali saranno materiali». Per questo il tecnico non rivoluzionerà il suo undici iniziale, ma visto anche il calendario pressante saranno attesi almeno 4 o 5 cambi di formazione.

Lazio-AZ Alkmaar, le probabili formazioni

Tra i pali tornerà il portiere di coppa, Maximiano: «Cerco di sfruttare ogni opportunità dando il meglio». Dinanzi a sé, rispetto alla difesa di Napoli dovrebbero esserci due modifiche. La prima tra i terzini, con Lazzari pronto a tornare a destra e Marusic - squalificato in campionato - spostato a sinistra. In mezzo, visti gli acciacchi di Casale (ginocchio sinistro) e Romagnoli (flessore sinistro), per la seconda volta in stagione dovrebbe rivedersi la coppia spagnola Gila-Patric. La prima e unica volta è stata sempre all'Olimpico contro lo Sturm Graz, partita pareggiata 2-2 con la Lazio in dieci per un tempo. A centrocampo Cataldi e Luis Alberto sembrano destinati a una maglia dal 1'. L'altro posto se lo contenderanno in tre nel seguente ordine: Milinkovic, Vecino e Basic. In attacco invece, considerando il forfait di Immobile, inizieranno gli straordinari per il tridente leggero. Pedro e Zaccagni perciò agiranno ai lati di Felipe Anderson falso nueve.

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Az Alkmaar (4-3-3): Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All. Jansen