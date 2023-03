Martedì 7 Marzo 2023, 08:50

Torna la Conference League e riecco Maximiano. «Ogni calciatore vuole giocare tutte le partite - ha detto il portoghese in conferenza - quindi qualsiasi opportunità che avrò la sfrutterò dando il meglio». Ormai è passato il periodo negativo: «Le difficoltà non sono mancate. Quando arrivi in un Paese differente non è semplice esprimerti e capire subito quello che ti chiedono». Momenti duri, ma fondamentali per la sua carriera: «Ho 24 anni, non ho mai passato un'esperienza del genere, ma sicuramente sarà importante. La scuola di portieri italiana è diversa da quella spagnola, ma sono cresciuto nella testa. Adesso devo avere fiducia in me, senza aspettare che nessuno me la dia come ero abituato prima». Fiducia ricevuta fin da subito da Felipe Anderson: «È stato tra i primi a starmi vicino». Guai poi a parlare di problemi di concorrenza con Provedel: «Ivan è un bravo ragazzo, con lui ci aiutiamo a vicenda e sta facendo una grande stagione». È un Maximiano sicuro quello in sala stampa a Formello, anche grazie a Sarri che a gennaio ne ha bloccato la cessione, nonostante un'offerta lastminute da 12 milioni del Nottingham Forest: «È stato il segnale che ha fiducia in me, mi ha fatto piacere». Adesso testa alla Conference, ma prima di sognare un lungo cammino, Luis pensa solo all'AZ. Il presente dice maglia da titolare dal 1' all'Olimpico, alla ricerca del quarto clean sheet stagionale alla sesta presenza.

BALLOTTAGGI

Davanti a sé, visti gli acciacchi di Casale e Romagnoli, l'ex Granada avrà con ogni probabilità il duo spagnolo Gila-Patric. Lazzari corre verso la fascia destra mentre Marusic, squalificato in campionato, si sposterà a sinistra con Luca Pellegrini pronto a entrare in corsa. In mezzo Cataldi e Luis Alberto intravedono una conferma, ma il vero ballottaggio sarà per l'ultimo posto a disposizione con Milinkovic favorito su Vecino e Basic. Davanti, con Immobile ko, tutto fa pensare al tridente leggero con Pedro (con nuova maschera bianca) e Zaccagni ai lati di Felipe Anderson falso nueve. Luka Romero è la pazza idea dell'ultimo minuto.

LAZIO-AZ ALKMAAR, PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Az Alkmaar (4-3-3): Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All. Jansen