Con il Siviglia è la sfida dei grandi ex. Luis Alberto: «Notte speciale»

Sorteggio amaro per la Lazio in Europa League. L’urna di Nyon ha accoppiato la formazione di Inzaghi al Siviglia di Machin ai sedicesimi. Una sfida difficile per i biancocelesti: gli spagnoli, che in attacco vantano una lista lunghissima di vecchie conoscenze della serie A - da Muriel a Franco Vazquez fino all'ex milanista Andrè Silva - al momento sono secondi nella Liga. Un match dal sapore nostalgico per Immobile, Luis Alberto, Correa e Caceres, tutti ex giocatori del Siviglia. «Sarà una notte speciale» ha commentato Luis Alberto su Instagram. L’andata si giocherà il 14 febbraio all’Olimpico. Il ritorno, invece, per evitare la concomitanza con Betis Siviglia-Fenerbaçhe si disputerà il 20 febbraio allo stadio Ramon Pizjuan. Da quando la competizione europea è stata riformata il Siviglia è la squadra ad aver vinto più volte (cinque) il trofeo. Ultimo aggiornamento: 15:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA