Lazio, gli auguri speciali di Acerbi: «Buona Pasqua! Non perdete mai la speranza»

Un messaggio di speranza. Un messaggio di solidarietà. Francesco Acerbi, difensore della Lazio, per un giorno non pensa al calcio: «Ciao ragazzi, vorrei augurarvi buona Pasqua, anche in questo momento difficile - dichiara il 32enne con un video su Instagram -. Ricevuto messaggi di persone che sono preoccupate e che hanno paura, e ci sta. Ma pensate alla gente che muore, che sta piangendo i propri cari». L’ex Sassuolo, che in passato ha sconfitto per due volte un tumore ai testicoli, richiama i suoi follower a riflettere sul senso della vita: «Voi avete la fortuna di stare in famiglia, questo è importante - ribadisce il centrale -. Pensiamo anche alle cose positive nella negatività. Io qui sono solo, ma l'importante è che i miei cari stiano bene». Acerbi continua a trascorrere l’isolamento per l’emergenza Coronavirus lontano da amici e parenti nella sua abitazione a due passi dal centro sportivo di Formello. In attesa di novità sulla ripresa degli allenamenti, "Ace" continua a tenersi in forma nella sua abitazione, senza dimentare la fede. L’appello del difensore è sentito: «Non perdete mai la speranza. Vedrete che tutto passerà - promette il "Leone" -. Pensate positivo anche in questo momento. Un abbraccio a tutti».