Lazio, gli auguri di Lotito: «Orgoglioso di essere il presidente di questo club. Siamo una famiglia»

Mentre la Lazio si appresta a godersi tre giorni di riposo dal campo concessi da Sarri, in vista del Natale ci ha tenuto a lasciare un messaggio il presidente Lotito. La sconfitta in amichevole con l'Almeria non ha certamente guastato un mese di dicembre vissuto a ritmi talmente alti da stupire Sarri e da galvanizzare il patron, come dimostrato alla cena di Natale. Proprio per onorare la festività, dopo il discorso fatto a tutta la squadra all'hotel Cavalieri Waldorf Astoria il presidente ha parlato stavolta a tutti i tifosi tramite un comunicato uscito sul sito ufficiale del club biancoceleste.

Le parole di Lotito

«Il Natale è l'occasione per ritrovarsi in un clima di unione e serenità. La Lazio è come una famiglia - si legge - dove ognuno ha un proprio ruolo e deve aiutare l'altro. Ho sempre creduto nello spirito di squadra necessario per fare la differenza e ottenere risultati importanti in campo e fuori. Sono orgoglioso di essere il presidente di questo club dove si respira un clima straordinario. Ringrazio i miei calciatori, il mister, lo staff, la dirigenza e tutti i dipendenti e collaboratori di darmi la gioia di un gruppo sano che ha sposato un progetto condiviso e di dimostrarmi ogni giorno la volontà di arrivare lontano con il sacrificio e la mentalità vincente». Parla con orgoglio Lotito e conclude con gli auguri per tutti: «La Lazio offre l'occasione di far esprimere ciascuno al proprio meglio, con l'obiettivo di raggiungere traguardi mai toccati prima. Con questi auspici, auguro a tutti i tifosi buon Natale e buone feste».